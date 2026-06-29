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Мишустин поддержал идею отказаться от проведения бесцельных форумов за госсчет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в России проводится слишком много форумов, которые, во-первых, требуют госфинансирования, а во-вторых, отвлекают от работы участвующих госслужащих.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Идея провести ревизию крупных мероприятий и отказаться от их проведения, если от этого процесса нет отдачи, заслуживает рассмотрения. Это отметил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты.

Матвиенко отметила, что в России проводится слишком много форумов, которые, во-первых, требуют государственного финансирования, а во-вторых, отвлекают от работы участвующих госслужащих. Она предложила отказаться от проведения некоторых таких мероприятий в ежегодном формате, а от некоторых — и вовсе.

«По форумам обязательно посмотрим, — пообещал Мишустин. — Я поддерживаю то, что вы говорите — минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи».

«И, без сомнения, важно, чтобы именно бизнес, именно промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ, — добавил он. — Правительство будет это поддерживать в той мере, в которой это разумно для тех направлений деятельности, функций, которые есть у нас».

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