Мишустин поддержал идею отказаться от проведения бесцельных форумов за госсчет

«И, без сомнения, важно, чтобы именно бизнес, именно промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ, — добавил он. — Правительство будет это поддерживать в той мере, в которой это разумно для тех направлений деятельности, функций, которые есть у нас».