РГ: Минтранс ограничит скорость движения в зависимости от объектов на обочине

Главред «За рулем» Максим Кадаков в комментарии «РГ» обратил внимание на трассу «Таврида». Он подчеркнул, что параметры автодороги позволяют по ней ехать быстрее, нежели разрешенные 90 км/ч. Он напомнил, что в России строят современные магистрали, близкие по характеристикам к немецким автобанам — по освещению, уклонам и разметке. Соответственно, скоростной режим мог бы быть на этих дорогах более высоким, заключил он.