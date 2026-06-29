В правительстве рассказали, что происходит с бензином в Челябинской области

В свою очередь, независимые поставщики топлива заявили, что их заправки продолжают работу, однако сохраняются проблемы с исполнением ранее заключённых биржевых контрактов, а также фиксируются случаи приобретения нефтепродуктов у трейдеров по более высоким ценам. Всё это оказывает влияние как на стоимость топлива, так и на устойчивость снабжения отдельных территорий.