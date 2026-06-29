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В правительстве рассказали, что происходит с бензином в Челябинской области

В понедельник, 29 июня, в Челябинске прошло очередное заседание оперативного штаба по обеспечению региона топливом. Участники обсудили причины временных перебоев с горючим, меры по стабилизации ситуации и контроль за ценами. О ходе и итогах совещания рассказали в областном правительстве.

— Оперштабом рассмотрены поручения, данные на совещании, прошедшем под председательством заместителя председателя правительства России Александра Новака о необходимости мониторинга ценовой ситуации, контроля наличия и поставок топлива, а также состояния логистических цепочек, — рассказали в правительстве. — Также с целью исключения спекуляций на рынке поручено обратить внимание на работу нефтетрейдеров.

Заседание провела заместитель губернатора Татьяна Кучиц.

В регионе уже завершено формирование муниципальных штабов по топливообеспечению. Теперь местные власти обязаны ежедневно отслеживать обстановку на каждой заправке и передавать в областной штаб актуальную информацию — сколько бензина и дизеля осталось, как меняются цены, действуют ли какие-либо ограничения на продажу и возникают ли проблемы с подвозом топлива.

На заседании отметили, что основная причина текущих сложностей связана с перестройкой логистики и изменением структуры спроса. На отдельных заправках сохраняется повышенная нагрузка, что приводит к временным перебоям по отдельным видам топлива и увеличивает время доставки горючего. Дополнительным фактором остаётся высокий потребительский спрос, который порой создаёт очереди и усиливает нагрузку на систему снабжения.

Участие в совещании приняли министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов и глава областного УФАС Анна Козлова.

Представители вертикально интегрированных нефтяных компаний сообщили, что поставки топлива в регион продолжаются, а возникающие ограничения носят прежде всего логистический характер. Для обеспечения стабильной работы заправочных станций компании корректируют маршруты и графики доставки с учётом возросшего спроса.

Особое внимание собравшиеся уделили приоритетному снабжению топливом скорой помощи, общественного транспорта, аварийно-спасательных, дорожных и других служб. Помимо этого, обсуждались меры экономии топливных ресурсов. Муниципалитетам рекомендовали рациональнее расходовать горючее и при необходимости корректировать графики работ. Также прозвучало предложение изучить возможность перехода на альтернативные виды топлива там, где это технически допустимо.

В свою очередь, независимые поставщики топлива заявили, что их заправки продолжают работу, однако сохраняются проблемы с исполнением ранее заключённых биржевых контрактов, а также фиксируются случаи приобретения нефтепродуктов у трейдеров по более высоким ценам. Всё это оказывает влияние как на стоимость топлива, так и на устойчивость снабжения отдельных территорий.

— Оперативный штаб совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области продолжит контроль за ситуацией на топливном рынке — как в части ценообразования, так и в части возможных нарушений в деятельности поставщиков, — добавили в правительстве. — Муниципалитетам поручено направлять в штаб подтвержденные сведения о фактах резкого роста цен, отсутствии топлива и иных проблемах на конкретных автозаправочных станциях.

В правительстве напомнили, что обо всех подозрительных случаях на топливном рынке можно сообщать на электронную почту штаба — info@tarif74.ru, приложив подтверждающие документы или фото. Первые сигналы уже начали поступать. Только за прошедшие выходные пришло 24 обращения, 17 из них переданы в УФАС, ещё 7 направлены в муниципальные штабы для разбирательства.

Предыдущее заседание регионального оперативного штаба прошло 25 июня. В тот же день ситуацию на топливном рынке обсудили и в администрации Челябинска.

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