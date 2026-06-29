Власти Башкирии сообщили об ограничениях на отпуск бензина

«На вчерашний день были зафиксированы пиковые очереди на 25 крупнейших АЗС Уфы — 803 автомобиля. По состоянию на 11 часов утра видим уже 490. То есть сегодня топливо на всех АЗС есть, очереди уменьшаются — в том числе благодаря небольшим ограничениям», — сказал Шельдяев.