Власти Башкирии сообщили об ограничениях на отпуск бензина

На АЗС Башкирии ввели временный лимит 30 л на отпуск топлива одному автомобилю, а также запретили продажу бензина в канистры на фоне «сложной ситуации с топливообеспечением». Об этом заявил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев на оперативном совещании, его выступление опубликовала пресс-служба регионального правительства.
«Оперативным штабом 27 июня принято решение о временном запрете реализации топлива в канистры и иные емкости. Для обеспечения контроля данного решения в крупных городах привлечены представители администрации муниципальных районов и городских округов. В Уфе для контроля привлечены представители центра общественной безопасности», — сказал башкирский министр.
По его словам, основные операторы АЗС Башкирии «делают все необходимое» для обеспечения населения топливом. В регионе принято решение временно ограничить разовый отпуск бензина до 30 л на автомобиль, добавил Шельдяев.
Министр сказал, что бюджетные организации в республике получают топливо без ограничений по объему, а юрлицам по коммерческим договорам и топливным картам отпуск идет в рамках контрактных обязательств.
«На вчерашний день были зафиксированы пиковые очереди на 25 крупнейших АЗС Уфы — 803 автомобиля. По состоянию на 11 часов утра видим уже 490. То есть сегодня топливо на всех АЗС есть, очереди уменьшаются — в том числе благодаря небольшим ограничениям», — сказал Шельдяев.
«Следует отметить, что нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, производство нефтепродуктов ведется по увеличенному плану по всей республике», — добавил чиновник.
Полные или частичные ограничения на отпуск топлива приняли власти более 40 регионов России. Одними из последних об ограничениях сообщили власти Новосибирской области, Приморского края, Якутии.
На совещании правительства по ситуации с топливом в России вице-премьер Александр Новак заявил, что в регионах необходимо повысить эффективность использования топлива. Правительство поручило регионам на постоянной основе вести мониторинг цен, наличия топлива и состояния логистических цепочек, а также собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию. Снабжение фермеров и сельхозпредприятий необходимыми ресурсами находится на постоянном контроле.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «определенный дефицит» топлива в стране носит некритический характер. В тот же день глава государства провел совещание по ситуации на топливном рынке. Для стабилизации ситуации, по его мнению, необходимо увеличить предложение топлива и сохранить экономически обоснованный уровень цен.
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