Адвокат рассказал, что грозит волгоградцам, торгующим излишками бензина

Адвокат Сергей Жорин дал знать, что грозит волгоградцам и всем россиянам, которые решат нажиться на дефиците топлива.
Тем, кто запасся бензином или дизелем, чтобы впоследствии перепродать его нуждающимся автомобилистам, могут назначит штраф от 500 до двух тысяч рублей, если они не зарегистрированы в качестве ИП.
Если же выручка составит больше 3,5 тысяч рублей, речь пойдёт уже об уголовной ответственности. За незаконное предпринимательство предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов, а возможно и арест на полгода.
«Если бензин окажется некачественным и нанесёт урон автомобилю, расходы на диагностику, эвакуацию и ремонт могут взыскать с продавца», — цитирует адвоката «Газета.ру».
Впрочем, в данном случае потерпевшему придётся доказать, что он купил топливо именно у данного гражданина.
Ранее стало известно, что объемы реализации бензина ограничили населению в ряде регионов страны.