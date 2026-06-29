Адвокат рассказал, что грозит волгоградцам, торгующим излишками бензина

Если же выручка составит больше 3,5 тысяч рублей, речь пойдёт уже об уголовной ответственности. За незаконное предпринимательство предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов, а возможно и арест на полгода.