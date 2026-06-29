Японская иена упала к доллару до минимума 1986 года

Как отмечает японское издание NHK, инвесторы скупают доллары в ожидании того, что Федеральная резервная система США может повысить процентную ставку. Падение иены происходит после того, как Банк Японии в середине июня повысил базовую учетную ставку рефинансирования до максимального уровня с сентября 1995 года — с 0,75% до 1,0%.