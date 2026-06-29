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Вода внезапно пропала в домах жителей Северного микрорайона Воронежа

Ресурса нет из-за приостановки работы повысительно-насосных станций.

Источник: АиФ Воронеж

Без воды остались жители ряда домов в Коминтерновском районе Воронежа вечером в понедельник, 29 июня.

Как сообщили корреспонденту vrn.aif.ru в пресс-службе городского водоканала, произошло кратковременное падение напряжения, из-за чего остановились повысительные насосные станции.

Сейчас специалисты постепенно восстанавливают работу ПНС.

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