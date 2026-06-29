Вода внезапно пропала в домах жителей Северного микрорайона Воронежа

Без воды остались жители ряда домов в Коминтерновском районе Воронежа вечером в понедельник, 29 июня.
Как сообщили корреспонденту vrn.aif.ru в пресс-службе городского водоканала, произошло кратковременное падение напряжения, из-за чего остановились повысительные насосные станции.
Сейчас специалисты постепенно восстанавливают работу ПНС.
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