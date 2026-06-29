В «Аэрофлоте» не ожидают негативных последствий от снижения доли государства

В «Аэрофлоте» предполагают, что сделка будет рыночной, для нее будут привлекать инвестиционные фонды, физических лиц и, возможно, банковские структуры, добавил Андрей Чиханчин. «На наш взгляд, это будет правильный баланс. Какие будут дисконты, какие будут цены обсуждать преждевременно, все определится ближе к моменту сделки», — сказал он.