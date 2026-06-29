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Мишустин согласился с идеей отказа от проведения бесцельных форумов за госсчет

В РФ проводится слишком много форумов, требующих госфинансирования.

Источник: Комсомольская правда

Идея провести анализ крупных мероприятий и отказаться от их проведения, если от них нет пользы, заслуживает рассмотрения. Об этом на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Матвиенко заметила, что в стране проводится слишком много форумов, которые требуют госфинансирования и отвлекают от работы участвующих чиновников. Она предложила отказаться от проведения ряда таких мероприятий в ежегодном формате, а от некоторых — совсем.

«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите — минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — сказал глава кабмина.

Как писал сайт KP.RU, также на этой встрече Михаил Мишустин назвал вопросы демографии одним из главных направлений работы правительства. Премьер подчеркнул, что кабмин уже многое сделал в этой сфере вместе с Советом Федерации. Однако останавливаться никто не намерен, добавил он.

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