Мишустин согласился с идеей отказа от проведения бесцельных форумов за госсчет

Идея провести анализ крупных мероприятий и отказаться от их проведения, если от них нет пользы, заслуживает рассмотрения. Об этом на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Матвиенко заметила, что в стране проводится слишком много форумов, которые требуют госфинансирования и отвлекают от работы участвующих чиновников. Она предложила отказаться от проведения ряда таких мероприятий в ежегодном формате, а от некоторых — совсем.
«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите — минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — сказал глава кабмина.
Как писал сайт KP.RU, также на этой встрече Михаил Мишустин назвал вопросы демографии одним из главных направлений работы правительства. Премьер подчеркнул, что кабмин уже многое сделал в этой сфере вместе с Советом Федерации. Однако останавливаться никто не намерен, добавил он.