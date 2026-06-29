В Саратовской области продлили ограничения на продажу топлива

Оперативный штаб Саратовской области продлил ограничения на продажу бензина частным лицам. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В регионе продолжат отпускать бензин физлицам в объеме не более 30 л на один автомобиль.
Губернатор региона Роман Бусаргин ввел временные лимиты на продажу бензина 22 июня, ограничения должны были действовать с 23 по 30 июня. По словам главы субъекта, мера необходима для снижения «необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке».
Меры по контролю за продажей топлива ввели 40 российских регионов. Самые жесткие ограничения действуют в Крыму и Севастополе: там приостановили свободную продажу топлива частным лицам, исключения действуют только для транспорта и служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность.
Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения топливом российских регионов. Глава государства отметил, что для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, соответствующие масштабу текущих вызовов.
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