Участники рынка топлива, логисты и эксперты — о проблемах на АЗС

Участники топливного рынка рассказали о ситуации с бензином в регионах. Как сообщил Радио РБК владелец сети АЗС «Ивекта» Максим Белов, многие независимые АЗС в Московской области закрыты.
«Проехал с Мурманской области до Москвы. Карелия. Фактически одна “Роснефть” работает, у которой есть бензин. Более-менее хорошо в Ленинградской области. Дальше в сторону Москвы едешь, особо не найти нигде бензина. Уже в Московской области он есть, но очереди сохраняются», — сказал он.
Собственник оптовой и продуктовой компании «Империя изобилия» Оксана Конева подчеркнула, что ситуация с бензином не повлияла на закупку продуктов.
«Все поставки идут, водители не опаздывают. Я вот еще раз повторюсь. Дело в том, что с куриной продукцией есть напряженность, но это вообще не связано с топливом. Пока еще бензин не повлиял на закупку продуктов», — отметила Конева.
Генеральный директор федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман отметил, что самые большие сложности с логистикой наблюдаются в Иркутске, Забайкальске и Чите, поскольку срок доставки может увеличиться из-за очередей на АЗС.
«Самые большие сложности — это в Иркутске, Забайкальске, в Чите, где машина простаивает, и действительно очень большие очереди, и в связи с этими очередями увеличивается срок доставки», — сказал он, добавив, что в Москве есть ограничение по загрузке в грузовые машины по 200 литров.
По его словам, самая сложная ситуация с топливом сейчас наблюдается в Самаре и Саратове.
Директор по закупкам транспортных услуг компании FM Logistic в России Эдуард Миронов рассказал, что днем время ожидания в очереди на заправке может достигать двух часов.
«Если заправка происходит в вечернее ночное время, то бывает такое, что очередей может вообще не быть. Из хороших новостей в том, что дизель почти во всех регионах есть. Есть, конечно, ограничение по заправке, но он есть», — пояснил Миронов.
Однако существенного увеличения сроков доставки генеральный директор транспортной компании Traft Андрей Савин не отмечает, так как перевозки планируются заранее.
«Какого-то значительного замедления я пока не заметил, потому что машины планируют перевозки и заправляются впрок заранее, до начала достатка. Поэтому сейчас говорить о каких-то увеличениях сроков существенных, которые были бы заметны на рынке, не приходится», — сообщил Савин.
Эксперт Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков предположил, что власти хотят направлять стабилизационный резерв топлива нуждающимся регионам.
По словам профессора МИЭП МГИМО Юлии Зворыкиной, сейчас важно сбить ажиотажный спрос на топливо.
«Дальше логистика выровняется с учетом роста производства на имеющихся мощностях. Всем компаниям поставлена эта задача, и производство будет максимально увеличено. Я думаю, что стабилизация произойдет даже раньше, чем за три месяца», — отметила эксперт.
28 июня президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения топливом российских регионов. На внутренний рынок поступили ранее накопленные запасы топлива, но даже с учетом этого запасы бензина в России в настоящее время составляют 1,7 млн т, что почти соответствует уровню за аналогичный период 2025 года.
Для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, соответствующие масштабу текущих вызовов, подчеркнул глава государства.
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