Губернатор Нижегородской области показал ситуацию на АЗС в регионе

В Нижегородской области на автозаправочных станциях образовались скопления машин. Кадрами с АЗС поделился губернатор региона Глеб Никитин в своем канале в «Максе».
Судя по фотографиям, минимальное количество автомобилей на заправках составляло три, а максимальное достигало 12. В среднем на кадрах было по семь машин — как легковых, так и общественного транспорта.
При этом на некоторых АЗС машин совсем не наблюдалось. По словам Никитина, часть заправок во время проверки ситуации с топливом в регионе не работали.
Губернатор Нижегородской области сообщал, что специалисты МинЖКХ и министр энергетики Михаил Куренков по поручению властей в течение трех дней проводили рейды по автозаправочным станциям. Проверка затронула 28 сетевых и пять независимых АЗС. «На независимых заправках бензин либо отсутствует, либо дороже на 15−40% по сравнению с сетевыми», — отметил глава региона по итогам рейдов.
Полные или частичные ограничения на отпуск топлива ввели в 40 регионах России. Вице-премьер Александр Новак называл одной из возможных мер стабилизации рынка импорт топлива, одновременно отмечая, что имеющихся запасов достаточно для обеспечения внутреннего спроса, а ажиотажный спрос со стороны населения стал одним из факторов напряженности на рынке.
Накануне, 28 июня, президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам снабжения топливом российских регионов. Он поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, включая наращивание предложения и сдерживание цен.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».