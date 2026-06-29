Глава Иркутской области рассказал о проблемах независимых АЗС в регионе

Необходимо определить правовые механизмы получения топлива для независимых АЗС, которые осуществляют основные продажи бензина в регионе. Об этом в эфире Радио РБК рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В связи с тем, что сегодня есть какие-то недопонимания с точки зрения отпуска на бирже этого топлива, конечно, эти АЗС не имеют дополнительного сегодня объема. И в этом плане нужно сегодня на оперативном штабе решить: те регионы, где обеспеченность независимыми АЗС составляет больше 70%… нам нужно определить правовые механизмы получения топлива за плату для независимых АЗС», — сказал он.
Как сообщил губернатор, власти региона обратились к региональному и федеральному штабу с просьбой подключиться к этому вопросу.
Кобзев также рассказал, что компания «Роснефть» по его просьбе увеличила объемы отпуска топлива на сети АЗС в Иркутской области.
По словам губернатора, объем выдачи бензина в одни руки в регионе составляет 50 л. «Потому что, представляете, отстоять очередь несколько часов — это тоже расходы ГСМ. Плюс, вы не забывайте, у нас территория-то удаленная. У нас север и юг Иркутской области — это как расстояние от Москвы до Краснодара», — пояснил он.
Губернатор также подчеркнул, что совместно с правоохранительными органами власти регионов будут делать все возможное, чтобы сократить количество перекупщиков и спекулянтов.
«За счет того, что сегодня “Роснефть” полностью объемы увеличивает и направляет их на заправки АЗС, это серьезная такая поддержка в снижении вот этих возможностей ажиотажа и спекуляции», — добавил Кобзев.
Ранее УМВД по Иркутской области сообщало, что в регионе полиция выявила четыре случая перепродажи бензина по завышенным ценам.
В Иркутской области введен режим повышенной готовности на фоне ситуации с топливом, сообщал ранее Кобзев. По его словам, мера направлена на предотвращение чрезвычайных ситуаций. На ряде АЗС введены ограничения на отпуск топлива — до 50 л в сутки на один автомобиль. Другие АЗС могут вводить более жесткие ограничения.
Кроме того, запрещена продажа топлива в любые емкости, за исключением автомобильных баков. Ограничение не распространяется на экстренные службы, аварийно-спасательные подразделения, пожарную охрану, скорую помощь, а также коммунальную и сельскохозяйственную технику.
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