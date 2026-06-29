Глава Иркутской области рассказал о проблемах независимых АЗС в регионе

«В связи с тем, что сегодня есть какие-то недопонимания с точки зрения отпуска на бирже этого топлива, конечно, эти АЗС не имеют дополнительного сегодня объема. И в этом плане нужно сегодня на оперативном штабе решить: те регионы, где обеспеченность независимыми АЗС составляет больше 70%… нам нужно определить правовые механизмы получения топлива за плату для независимых АЗС», — сказал он.