На Приморском карьере увеличили добычу янтаря в 140 раз за 50 лет

Крупнейший в мире карьер по добыче янтаря за 50 лет увеличил производительность процессов более чем в 140 раз. Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, промышленная эксплуатация Приморского карьера началась 29 июня 1976 года.
«Месторождение является самым большим в мире, обеспечивая 89% мировой добычи янтаря. Всего за полвека в Приморском карьере извлечено 11 тысяч тонн янтаря. Больше половины этого объема пришлось на время развития предприятия в структуре Госкорпорации Ростех. Также за последние 12 лет был модернизирован горнодобывающий комплекс и расширен парк специального горного оборудования. Сейчас площадь карьера составляет 242 гектара, а запасы самоцвета оцениваются в 52 тысячи тонн», — отметили в пресс-службе компании.
В частности, в текущем году «благодаря новым конструкторским решениям удалось вдвое повысить эффективность очистки, сортировки и сушки янтаря».
«Прошлый год стал рекордным для комбината: добыча солнечного камня достигла 712 тонн, а за время разработки месторождения производительность процессов выросла более чем в 140 раз. В ближайшее время мы планируем начать складировать отработанный грунт внутри карьера, а в дальнейшем использовать его для восстановления месторождения», — отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.