На Приморском карьере увеличили добычу янтаря в 140 раз за 50 лет

«Месторождение является самым большим в мире, обеспечивая 89% мировой добычи янтаря. Всего за полвека в Приморском карьере извлечено 11 тысяч тонн янтаря. Больше половины этого объема пришлось на время развития предприятия в структуре Госкорпорации Ростех. Также за последние 12 лет был модернизирован горнодобывающий комплекс и расширен парк специального горного оборудования. Сейчас площадь карьера составляет 242 гектара, а запасы самоцвета оцениваются в 52 тысячи тонн», — отметили в пресс-службе компании.