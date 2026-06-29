Правительство отложило решение о запрете на экспорт дизтоплива из России

Ранее Александр Новак сообщал, что Минэнерго рекомендует пока не вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива. Сейчас экспорт дизеля разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля до 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка.