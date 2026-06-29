Пашинян объявил: санкций России против Армении нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что называть введенные Россией ограничения на поставки армянской продукции санкциями некорректно. Глава правительства подчеркнул, что санкций в отношении республики нет и быть не может. Все эти существующие вопросы он намерен поднять на предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета.
Россельхознадзор 26 июня остановил поставки рыбы от еще двух армянских предприятий — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», тем самым полностью ограничив экспорт всех видов рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию. До этого, 12 июня, ведомство ввело запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из республики, ее транзит через территорию РФ в государства — члены Евразийского экономического союза.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее пояснил, что ограничения обусловлены не политическими мотивами, а систематическими нарушениями стандартов безопасности и отсутствием должного контроля качества со стороны армянских производителей. В ведомстве уточнили, что поставки могут быть возобновлены только после полного устранения выявленных недочетов.
Сложившаяся ситуация ставит под удар почти весь рыбный экспорт Армении: по итогам 2025 года поставки этой продукции в Россию принесли республике 78,4 миллиона долларов, что составляет 98,3% всей выручки от продажи рыбы за рубеж. Основные альтернативные покупатели — Грузия, США, Украина и Белоруссия — в сумме обеспечивают менее 2% дохода от рыбного экспорта.
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