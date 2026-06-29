Пашинян объявил: санкций России против Армении нет

Россельхознадзор 26 июня остановил поставки рыбы от еще двух армянских предприятий — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», тем самым полностью ограничив экспорт всех видов рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию. До этого, 12 июня, ведомство ввело запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из республики, ее транзит через территорию РФ в государства — члены Евразийского экономического союза.