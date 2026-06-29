Акции застройщиков взлетели после отсрочки по «Семейной ипотеке»

Изначально изменения планировались с 1 июля. Среди обсуждаемых мер — дифференциация ставки: для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге она могла вырасти вдвое — до 12% годовых. Это могло снизить выдачу льготной ипотеки на 15−20%, что сказалось бы на девелоперах массового сегмента — «Самолете», ПИКе, ЛСР и других.