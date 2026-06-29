Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции застройщиков взлетели после отсрочки по «Семейной ипотеке»

Бумаги девелоперов продемонстрировали активный рост на торгах Мосбиржи после решения Минфина перенести ужесточение условий семейной ипотеки. К 20:09 мск акции «Самолета» прибавляли 11,77%, ПИК подорожал на 6,99%, «Эталон» вырос на 4,74%, а бумаги ЛСР и GloraX прибавили 2,33% и 2,89% соответственно.

Бумаги девелоперов продемонстрировали активный рост на торгах Мосбиржи после решения Минфина перенести ужесточение условий семейной ипотеки. К 20:09 мск акции «Самолета» прибавляли 11,77%, ПИК подорожал на 6,99%, «Эталон» вырос на 4,74%, а бумаги ЛСР и GloraX прибавили 2,33% и 2,89% соответственно.

Минфин сдвинул срок вступления в силу новых правил по «Семейной ипотеке» на три месяца — до 1 октября. Как пояснили в ведомстве, это время необходимо для доработки параметров программы во исполнение поручения президента.

Изначально изменения планировались с 1 июля. Среди обсуждаемых мер — дифференциация ставки: для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге она могла вырасти вдвое — до 12% годовых. Это могло снизить выдачу льготной ипотеки на 15−20%, что сказалось бы на девелоперах массового сегмента — «Самолете», ПИКе, ЛСР и других.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Семейную ипотеку” оставили на осень».