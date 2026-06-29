Шойгу: России нужны самые передовые технологии строительства ГЭС

В мероприятии приняли участие зампред правительства РФ Александр Новак, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, высшие должностные лица субъектов федерации СФО, представители руководства аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти, ПАО «РусГидро», АО «Силовые машины», ряда других энергетических и промышленных компаний, а также организаций инновационной инфраструктуры. На совещании обсуждался ход работ по выполнению указов президента РФ о строительстве Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, Мокской и Ивановской ГЭС в Республике Бурятия, усилению мощности Березовской ГРЭС в Красноярском крае и запуске предпроектных работ по Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае.