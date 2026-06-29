Эксперт Русяев назвал причину снижения стоимости нефти Brent

Европейские страны завершили отопительный сезон с минимальным объемом газа в подземных хранилищах и до сих пор не начали их заполнять, что создает угрозу дальнейшего роста цен для потребителей. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, запасы топлива составляют всего двадцать восемь процентов, а дефицит возник из-за ожидания европейцами падения цен после мартовского перекрытия Ормузского пролива.