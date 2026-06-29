Эксперт Русяев назвал причину снижения стоимости нефти Brent

Стоимость нефти марки Brent в начале текущей недели составила около 72 долларов за баррель, опустившись до минимальных с конца февраля на фоне ускорения поставок через Ормузский пролив после договоренностей США и Ирана. Об этом «Известиям» рассказал бизнес-консультант Илья Русяев.
Экспорт из стран Персидского залива восстановился примерно до 75 процентов от довоенного уровня, что практически полностью убрало геополитическую премию из стоимости сырья. Дополнительное давление на котировки оказывают укрепление доллара и снижение импорта сырья в Китае до показателей 2018 года. Ключевым событием станет встреча переговорщиков США и Ирана в Дохе, от результатов которой зависит дальнейшее направление движения цен.
Аналитики Goldman Sachs пересмотрели целевой уровень по Brent на четвертый квартал в сторону снижения до 80 долларов, ожидая движения в диапазоне от 70 до 78 долларов. Отметка в 70 долларов остается ключевой поддержкой, а ее пробой откроет путь к январским минимумам на фоне повышенной волатильности.
Европейские страны завершили отопительный сезон с минимальным объемом газа в подземных хранилищах и до сих пор не начали их заполнять, что создает угрозу дальнейшего роста цен для потребителей. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, запасы топлива составляют всего двадцать восемь процентов, а дефицит возник из-за ожидания европейцами падения цен после мартовского перекрытия Ормузского пролива.
Сложившуюся ситуацию дополнительно ухудшила экстремальная жара, спровоцировавшая всплеск потребления энергии и снижение выработки атомных электростанций. Климатические аномалии усугубились политическими решениями, так как европейские страны намеренно замедлили закачку газа и ввели запрет на импорт российского сжиженного природного газа.
Ранее сообщалось, что стратегический резерв нефти США сократился до минимума с 1983 года.