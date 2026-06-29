Новак оценил возможность запрета экспорта дизельного топлива

Правительство пока не приняло решение о введении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
«Пока нет, но мы рассматриваем», — прокомментировал Новак возможность запрета экспорта дизеля для производителей (цитата по ТАСС). Вице-премьер уточнил, что вопрос будет обсуждаться на ближайших совещаниях.
По словам Новака, правительство принимает все меры, необходимые для того, чтобы внутренний топливный рынок был обеспечен в полном объеме. «Меры запрета экспорта, меры насыщения внутреннего рынка, приняты все необходимые решения. В ежедневном режиме занимаемся этим вопросом», — отметил он.
Накануне вице-премьер заявил, что, по оценке Минэнерго, необходимости вводить запрет на экспорт дизельного топлива в России пока нет. Он добавил, что этот вопрос будет снова рассмотрен на совещании в понедельник, 29 июня.
28 июня президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения топливом российских регионов. На внутренний рынок поступили ранее накопленные запасы топлива, но даже с учетом этого запасы бензина в России в настоящее время составляют 1,7 млн т, что почти соответствует уровню за аналогичный период 2025 года. Глава государства подчеркнул, что для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, соответствующие масштабу текущих вызовов.
24 июня Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс для поддержки нефтепереработки. Они призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка России бензином. В частности, поправки создают стимулы для поставок в Россию бензина из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья за счет увеличения выплат по импортному демпферу.
За последние месяцы целый ряд российских регионов и нефтекомпаний вынуждены были ввести ограничения на объемы отпуска топлива на АЗС. А 24 июня Росстат сообщил, что индекс производства нефтепродуктов в России (составляющая общего индекса промышленного производства) в мае 2026 года снизился на 13,5% по сравнению с маем 2025 года. В апреле годовое снижение показателя составляло 9,1%. За месяц (относительно апреля 2026-го) производство нефтепродуктов снизилось на 2,3%. В результате в январе—мае показатель сократился на 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Новак подчеркнул 26 июня, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка.
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