В Орловской области решили отпускать топливо по номерам машин

По словам Андрея Клычкова, ограничения снимут, когда спадет ажиотаж. 24 июня власти региона установили лимит по продаже бензина на одного человека — не более 30 в л городах и не более 50 л для заправок на трассе. Тогда же господин Клычков заверил, что «трудностей с поставкой топлива» в Орловской области нет, и объяснил, что меры вводятся «только для противодействия бессмысленному ажиотажу, возникшему на пустом месте».