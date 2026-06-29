Эксперты рассказали о влиянии ажиотажа на наличие топлива на АЗС

«Когда начинался ажиотаж, и, допустим, люди раскупали гречку. На полках, где она должна стоять, ее не было, начинался еще больший ажиотаж. И очень абсолютно правильный шаг был со стороны менеджеров, руководителей каких-то крупных сетей продуктовых, когда они на поддонах выставляли по центру торгового зала сахар с гречкой», — рассказал он.