Эксперты рассказали о влиянии ажиотажа на наличие топлива на АЗС

Нехватка топлива и ажиотажный спрос в некоторых регионах является одномоментным социально-психологическим явлением, рассказал в эфире Радио РБК эксперт по международным рынкам, руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
Он напомнил 2020 год, когда была подобная ситуация с продуктами питания в магазинах.
«Когда начинался ажиотаж, и, допустим, люди раскупали гречку. На полках, где она должна стоять, ее не было, начинался еще больший ажиотаж. И очень абсолютно правильный шаг был со стороны менеджеров, руководителей каких-то крупных сетей продуктовых, когда они на поддонах выставляли по центру торгового зала сахар с гречкой», — рассказал он.
Мищенко подчеркнул, что поставки всегда можно нарастить, а введение ограничений в 30 или 50 л бензина на руки необходимо для предотвращения деятельности перекупов.
Топливные наливные базы сейчас стараются максимально удовлетворять спрос, который возникает в их радиусе действия, завил доцент кафедры производственного и финансового менеджмента Российского государственного геолого-разведочного университета им. Орджоникидзе Дмитрий Лютягин.
«Если брать по Московскому региону, то видно, что, грубо говоря, заканчивается бензин на АЗС, ставят на АЗС шашечки о том, что нет бензина, но люди не уезжают, понимая, что через полчаса-час приедет новый бензовоз и подвезет, соответственно, топливо», — пояснил он.
По словам управляющего партнера сети автозаправок «Стандарт-Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина, АЗС обеспечивается топливом за полдня.
«Сейчас он [бензовоз] уходит за сутки. Заявка дается за два часа. Два часа ехать, например, или три часа. Полдня — и заправка будет заполнена. В зависимости от расстояния от нефтебазы до заправки», — сообщил Вахрушин.
Владелец автозаправки в Костромской области Артур Мулюков, в свою очередь, отметил, что потребности АЗС покрывает один бензовоз на 30 кубов нефтепродуктов.
«Резервуар делится на несколько секций 95-го, 92-го, дизельного топлива, естественно, эти секции между собой не сообщаются. Из каждой отдельно идет выдача на топливо-раздаточную колонку. Соответственно, один бензовоз привезли, и станция затарена», — рассказал Мулюков.
Ранее Минэнерго Московской области сообщало, что в регионе поддерживается достаточный уровень запасов бензина и дизельного топлива. «Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах», — пояснили в ведомстве.
26 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с бензином на заправках в регионе контролируемая.
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