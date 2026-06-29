Пашинян не считает ограничения РФ на товары из Армении санкциями

ЕРЕВАН, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неправильным называть санкциями введенные Россией ограничения на ввоз товаров из республики. Об этом он заявил в беседе с журналистами после заседания правления партии «Гражданский договор».
«Будет Межправсовет [ЕАЭС], там участвую премьеры. Слово “санкции” неправильное. Санкций не было и не может быть. Есть другие темы, естественно, их обсудим», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли обсуждаться «санкции», введенные Россией в отношении Армении.
При этом премьер Армении уклонился от прямого ответа на вопрос о том, какие убытки понесла экономика республики из-за введенных ограничений. «[В экономике всегда] какая-то ветвь активизируется, другая падает. Давайте опираться на факты: факт в том, что у нас есть показатель экономической активности в 11%», — сказал Пашинян.
Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции — от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов — из-за выявленных нарушений.