Пашинян не считает ограничения РФ на товары из Армении санкциями

«Будет Межправсовет [ЕАЭС], там участвую премьеры. Слово “санкции” неправильное. Санкций не было и не может быть. Есть другие темы, естественно, их обсудим», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли обсуждаться «санкции», введенные Россией в отношении Армении.