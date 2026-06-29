Финансист Селезнев назвал самый выгодный срок банковского вклада

Наиболее выгодным сроком для открытия банковского вклада в текущих условиях является один год. Такое мнение «Газете.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.
Топовые кредитные организации предлагают по годовым депозитам ставки от 12 до 13 процентов, что позволяет зафиксировать высокую доходность и быстро вернуться на рынок для выбора новых условий. При этом вклады на два или три года приносят лишь 9−11 процентов годовых, а короткие депозиты сроком до полугода также уступают годовым по доходности из-за ожиданий банками снижения ключевой ставки.
Финансист рекомендовал применять лестничную стратегию распределения накоплений, направляя 30 процентов средств в краткосрочные инструменты, 50 процентов фиксируя на срок до полутора лет, а оставшиеся 20 процентов размещая в долгосрочных вкладах или облигациях федерального займа через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа. Специалист также призвал клиентов сравнивать предложения разных банков и обязательно учитывать возможную потребность в деньгах, поскольку досрочное закрытие депозита обычно ведет к потере процентов.
Ранее аналитики оценили перспективы вкладов после снижения ставок.