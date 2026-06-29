Финансист Селезнев назвал самый выгодный срок банковского вклада

Топовые кредитные организации предлагают по годовым депозитам ставки от 12 до 13 процентов, что позволяет зафиксировать высокую доходность и быстро вернуться на рынок для выбора новых условий. При этом вклады на два или три года приносят лишь 9−11 процентов годовых, а короткие депозиты сроком до полугода также уступают годовым по доходности из-за ожиданий банками снижения ключевой ставки.