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Нацбанк ощутимо увеличил курс доллара и курс евро на 30 июня

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро и опустил курс российского рубля на 30 июня, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 30 июня, вторник. В итоге в последний день июня курс доллара ощутимо увеличился, стал выше и курс евро, а курс российского рубля стал ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 30 июня, Национальным банком были определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9066 белорусского рубля, 1 евро — 3,3144 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7386 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 29 июня, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля уменьшился во вторник, 30 июня. Довольно сильно в сторону увеличения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0808 белрубля, курс евро увеличился на 0,0224белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0057 белрубля.

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