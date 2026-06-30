Вот так дал «Башспирт»

Как следует из материалов дела, в сентябре 2019 года компании подписали соглашение на производство водки «Пшеничная элитная» (сам бренд принадлежит заводу «Кристалл»). По его условиям «Башспирт» обязался не позднее 15-го числа каждого месяца выплачивать НДК вознаграждение «исходя из фактически произведенных за соответствующий месяц объемов продукции и ставки лицензионного вознаграждения». Ставка лицензионного вознаграждения была установлена в размере 300 ₽ за 1 дал продукции. В 2024 году плановый объем производства должен был составить не менее 146,4 тыс. дал, в 2025 году — не менее 161 тыс. дал. При этом фактически в 2024 году «Башспирт» произвел 30,4 тыс. дал «Пшеничной элитной», а в 2025 году — ни одного литра (в сентябре компания расторгла договор в одностороннем порядке).