Стало известно, кому из россиян повысят пенсии с 1 июля

«Увеличение пенсий в июле 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в июне исполнилось 80 лет. Так, для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход», — отметил Балынин.