Стало известно, кому из россиян повысят пенсии с 1 июля

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, кому повысят пенсии с 1 июля 2026 года.
«Увеличение пенсий в июле 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в июне исполнилось 80 лет. Так, для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход», — отметил Балынин.
Он уточнил, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля, надбавка за уход — 1 413,86 рубля.
«Поэтому в июле в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у пенсионера, пенсия у которого, например, составляла 32 073,99 рубля, возрастёт до 43 072,54 рубля», — добавил Балынин.
Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация.
«Также напомню, что если у получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности есть неучтённые данные, то в случае подачи ими соответствующего заявления до 30 июня 2026 года, размер доплаты будет скорректирован с 1 августа 2026 года», — подытожил экономист.
Ранее Балынин сказал, почему выгоднее уходить в отпуск в июле.