Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кому из россиян повысят пенсии с 1 июля

Некоторым россиянам повысят пенсии с 1 июля. Экономист Балынин раскрыл, кого коснется перерасчет. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, кому повысят пенсии с 1 июля 2026 года.

«Увеличение пенсий в июле 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в июне исполнилось 80 лет. Так, для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход», — отметил Балынин.

Он уточнил, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля, надбавка за уход — 1 413,86 рубля.

«Поэтому в июле в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у пенсионера, пенсия у которого, например, составляла 32 073,99 рубля, возрастёт до 43 072,54 рубля», — добавил Балынин.

Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация.

«Также напомню, что если у получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности есть неучтённые данные, то в случае подачи ими соответствующего заявления до 30 июня 2026 года, размер доплаты будет скорректирован с 1 августа 2026 года», — подытожил экономист.

Ранее Балынин сказал, почему выгоднее уходить в отпуск в июле.