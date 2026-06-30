Росморречфлот не обеспечил ввод в эксплуатацию оборудования на 316,1 млн рублей

В агентстве сообщили, что в целях эффективного использования судов технического флота Росморречфлотом размещен в интернете изменяемый перечень не эксплуатируемых по объективным причинам судов технического флота с их основными характеристиками и предложениями администраций бассейнов внутренних водных путей по дальнейшему их использованию в других бассейнах. «По состоянию на 23.06.2026 в указанном перечне находится 233 судна (около 9% от общего количества судов технического флота)», — сказано в сообщении.