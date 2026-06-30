Росморречфлот не обеспечил ввод в эксплуатацию оборудования на 316,1 млн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Росморречфлот не обеспечил ввод в эксплуатацию оборудования системы ГЛОНАСС общей стоимостью 316,1 млн рублей, приобретенного за счет средств федерального бюджета, говорится в документах Счетной палаты, имеющихся в распоряжении ТАСС.
«Росморречфлотом не обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования системы ГЛОНАСС общей стоимостью 316,1 млн рублей, приобретенного за счет средств федерального бюджета в 2022—2025 годах», — сказано в документе.
Кроме того, из отчета следует, что несколько администраций бассейнов внутренних водных путей не используют годные к эксплуатации суда технического флота общей стоимостью 1,2 млрд рублей. Росморречфлот не принимает меры по распределению данных судов.
В агентстве сообщили, что в целях эффективного использования судов технического флота Росморречфлотом размещен в интернете изменяемый перечень не эксплуатируемых по объективным причинам судов технического флота с их основными характеристиками и предложениями администраций бассейнов внутренних водных путей по дальнейшему их использованию в других бассейнах. «По состоянию на 23.06.2026 в указанном перечне находится 233 судна (около 9% от общего количества судов технического флота)», — сказано в сообщении.
Также в документе говорится, что в «Ространсмодернизации» установлено необоснованное увеличение цены контракта, заключенного в целях строительства Багаевского гидроузла на реке Дон, на сумму 5,3 млрд рублей.