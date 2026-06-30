Морской фрахт бросился в рекордный рост из-за пошлин Трампа

Мировые ставки на морские грузоперевозки обновили двухлетний рекорд на фоне подготовки к введению новых американских импортных пошлин. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов отрасли.
По данным судоходной платформы Freightos, на прошлой неделе тарифы на маршрутах из Азии в восточную часть США и Европу достигли пиковых значений с лета 2024 года. Стоимость перевозки стандартного 40-футового контейнера длиной 12,9 метра из Китая на американское восточное побережье подскочила до $7 880 — это на 62% выше показателей месячной давности. Аналогичные грузоперевозки в направлении Средиземноморья подорожали на 47%, до $6 431.
В ассоциации судовладельцев BIMCO ускорившуюся загрузку судов связывают с двумя факторами: неясностью вокруг будущих пошлин и волатильностью цен на топливо. Это, как уточняется в заявлении организации, спровоцировало ажиотажный вывоз товаров, прежде всего в Штаты, и резкий скачок фрахтовых ставок.
Представитель Freightos Джуд Левин добавил, что клиенты и логистические компании намеренно смещают графики поставок на более ранние сроки. Таким образом они пытаются минимизировать риски летних перебоев, а также застраховаться от возможного удорожания горючего на фоне ближневосточного кризиса.
Напомним, что Вашингтон планирует с июля ввести дополнительные пошлины в размере 10 или 12,5% на продукцию из примерно шести десятков стран. Решение было принято по итогам расследования, запущенного еще в марте в рамках раздела 301 «Закона о торговле» 1974 года. Этот закон позволяет главе Белого дома в одностороннем порядке вводить ограничительные меры в ответ на действия иностранных государств, которые американская сторона считает препятствием для национальной торговли.
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