Морской фрахт бросился в рекордный рост из-за пошлин Трампа

Напомним, что Вашингтон планирует с июля ввести дополнительные пошлины в размере 10 или 12,5% на продукцию из примерно шести десятков стран. Решение было принято по итогам расследования, запущенного еще в марте в рамках раздела 301 «Закона о торговле» 1974 года. Этот закон позволяет главе Белого дома в одностороннем порядке вводить ограничительные меры в ответ на действия иностранных государств, которые американская сторона считает препятствием для национальной торговли.