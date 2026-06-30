Закупочная цена бензина в Омске достигла 68,75 рубля, дизеля — 82,88 рубля

Как обратил внимание «СуперОмск», автомобильный бензин «ходовой» марки АИ-95 в рамках долгосрочных поставок в Омскую область стали закупать по 68,75 рубля за литр. Соответствующие данные указаны в одном из договоров от 29 июня 2026 года, размещенных на портале госзакупок. Для сравнения, в закупках, датированных серединой июня, топливо указанной марки оценивалось преимущественно в 68 рублей за литр.
В свою очередь, бензин марки АИ-92 закупается по 64,67 рубля за литр, тогда как ранее в текущем месяце можно было встретить, например, закупочную стоимость в 63,41 рубля за литр.
Наконец, закупочная цена дизельного топлива достигла 82,88 рубля.
В 2025 году органы МЧС региона аналогичным образом закупали АИ-95 по 64,2 рубля за литр, АИ-92 — по 59,3 рубля, а дизельное топливо — по 74,7 рубля.
Отметим, ранее заявление по ситуации с бензином в рамках прошедшего накануне совещания по вопросам снабжения топливом регионов сделал глава государства Владимир Путин, отметив необходимость принятия системных мер, включая задачу по выдерживанию экономически обоснованных цен. Кроме того, губернатор Виталий Хоценко, обращаясь к жителям региона, попросил не создавать искусственный ажиотаж.