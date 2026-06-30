Из-за последствий общения детей в сети переживают 23% опрошенных родителей

«Россияне уверены, что говорить о правилах поведения в сети нужно начинать достаточно рано: 58% называют оптимальным возраст 6−9 лет. Еще 18% считают, что вести такие разговоры стоит уже в 3−5 лет. При этом почти каждый четвертый (24%) утверждает, что тема становится актуальной только ближе к подростковому возрасту», — отмечается в материалах. Эксперты выяснили, что для защиты детей 22% семей регулярно обсуждают возможные риски. При этом 20% родителей стараются контролировать своего ребенка, 17% ограничивают экранное время, 15% запрещают скачивать приложения без разрешения взрослых, а 10% ограничивают доступ к отдельным платформам и соцсетям.