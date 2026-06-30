Стало известно, на сколько увеличилась средняя пенсия работающих россиян за год

Средний размер пенсии работающих россиян за год увеличился примерно на 2,6 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.
Согласно данным Социального фонда, за год средняя пенсия работающих россиян увеличилась на 2 615 рублей. В мае 2026 года ее размер составил 23 721 рубль против 21 106 рублей годом ранее.
Как ранее сообщал KP.RU, количество российских регионов со средней пенсией более 30 тыс. рублей за два года увеличилось как минимум в два раза.
Напомним, с 1 августа 2026 года пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы. Повышение затронет тех, кто продолжал трудовую деятельность в 2025 году. При перерасчете будет учтено до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2026 году стоимость одного ИПК равняется 156,76 рубля.