Стало известно, на сколько увеличилась средняя пенсия работающих россиян за год

Напомним, с 1 августа 2026 года пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы. Повышение затронет тех, кто продолжал трудовую деятельность в 2025 году. При перерасчете будет учтено до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2026 году стоимость одного ИПК равняется 156,76 рубля.