В ГД рассказали, кого затронут новые требования к переводам по СБП

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Процедура перевода денег в СБП не изменится для граждан с 1 июля, вступающее в силу требование об указании ИНН будет выполняться на уровне банков. Об этом сообщил ТАСС замруководителя фракции «Новые люди», председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
С 1 июля российские банки будут указывать ИНН клиентов при переводе средств через систему быстрых платежей. Это относится как к переводам между физлицами, так и к переводам между юрлицами и физлицами.
«Для обычного гражданина с 1 июля ничего не меняется. Перевод по номеру телефона работает точно так же, как сейчас, передача ИНН — это обязанность банков, которые обмениваются данными между собой в общей инфраструктуре СБП», — сказал Демин.
Цель нововведения — более прозрачная идентификация участников расчетов, борьба с дропперскими схемами.
По словам депутата, на бизнес новая мера может иметь влияние, но «это не ужесточение, а следствие прозрачности: операции, которые раньше проходили вне учета, теперь попадают в общую систему».
«Это логичный шаг в общей повестке по обелению экономики. Он необходим, при условии, что добросовестные предприниматели не получат из-за этого дополнительной административной нагрузки или повышенного внимания там, где для этого нет оснований», — подчеркнул парламентарий.