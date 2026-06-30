МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Китайская экономика справилась с последствиями перекрытия Ормузского пролива благодаря прямым трубопроводным поставкам энергоресурсов из России. Об этом заявил ТАСС заместитель генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Кику.
«Китай развивается, экономика идет вверх, потребности растут, и мы, как надежные поставщики, удовлетворяем этот спрос. Ситуация на Ближнем Востоке продемонстрировала уникальную позицию России в плане обеспечения Китая энергоресурсами. Во время перекрытия Ормузского пролива РФ сохранила все прямые трубопроводные поставки в Китай, это один из самых надежных каналов поставки энергоресурсов в КНР, который смягчил последствия кризиса на Ближнем Востоке для китайской экономики», — отметил он.
Говоря о российско-китайском сотрудничестве в целом, Кику подчеркнул, что «Великобритания и США всегда стремились к ослаблению России, а сейчас российско-китайский союз находится под прицелом».
«Тем не менее складывающаяся политическая ситуация, особенно последние события на Ближнем Востоке, показывает, что этой связке ничем не повредить», — считает замгендиректора РСМД.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль и военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% СПГ.