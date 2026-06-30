РСМД: поставки из России смягчили для КНР последствия кризиса в Ормузе

«Китай развивается, экономика идет вверх, потребности растут, и мы, как надежные поставщики, удовлетворяем этот спрос. Ситуация на Ближнем Востоке продемонстрировала уникальную позицию России в плане обеспечения Китая энергоресурсами. Во время перекрытия Ормузского пролива РФ сохранила все прямые трубопроводные поставки в Китай, это один из самых надежных каналов поставки энергоресурсов в КНР, который смягчил последствия кризиса на Ближнем Востоке для китайской экономики», — отметил он.