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Россиян ждут изменения при оплате сделок с недвижимостью: что вводят с 1 июля

Россияне с 1 июля смогут покупать и продавать жилье с помощью биометрии.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля в России заработает система электронных сделок с недвижимостью по биометрии. Например, можно будет взять ипотеку, продать квартиру или оформить долевую собственность. Об этом напомнил юрист Евгений Машаров.

По словам Машарова, для использования биометрии потребуется два этапа: регистрация через мобильное приложение «Госуслуги биометрия» и очное подтверждение в сервисных центрах, в том числе в банковских офисах.

«Отмечу, что если сделка будет проводиться офлайн, то тут для продавца и покупателя ничего не меняется — биометрия не нужна», — уточнил юрист ТАСС.

Биометрия в сделках с жильем повышает безопасность, снижает риск нарваться на мошенников, ускоряет документооборот и усиливает контроль над операциями, добавил Машаров.

Кроме этого, автовладельцев предупредили о росте цен на 1−2% за ремонтные услуги и комплектующие с 1 июля.