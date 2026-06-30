Россиян ждут изменения при оплате сделок с недвижимостью: что вводят с 1 июля

С 1 июля в России заработает система электронных сделок с недвижимостью по биометрии. Например, можно будет взять ипотеку, продать квартиру или оформить долевую собственность. Об этом напомнил юрист Евгений Машаров.
По словам Машарова, для использования биометрии потребуется два этапа: регистрация через мобильное приложение «Госуслуги биометрия» и очное подтверждение в сервисных центрах, в том числе в банковских офисах.
«Отмечу, что если сделка будет проводиться офлайн, то тут для продавца и покупателя ничего не меняется — биометрия не нужна», — уточнил юрист ТАСС.
Биометрия в сделках с жильем повышает безопасность, снижает риск нарваться на мошенников, ускоряет документооборот и усиливает контроль над операциями, добавил Машаров.
Кроме этого, автовладельцев предупредили о росте цен на 1−2% за ремонтные услуги и комплектующие с 1 июля.