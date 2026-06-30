Вкладчиков призвали готовить справки о происхождении денег

Особенно важно уделять внимание сценариям, когда вкладчик закрывает депозит в одном банке и переводит полученные наличные на счёт в другом, зачастую с целью получения более выгодных условий по размещению капитала. В таких случаях одним из ключевых документов, позволяющих избежать недоразумений и подтверждающих легальность сделки, является официальная справка о закрытии счёта и снятии наличных. Этот документ подтверждает, что денежные средства изначально находились в легальном обороте и их вывод из банковской системы произведён на законных основаниях.