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Эксперт Голубева рассказала, из-за чего могут приостановить выплату пенсии

Такое возможно, если получающий через «Почту России» пенсию не приходит за ней на протяжении полугода, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Выплату пенсии могут приостановить, если получающий ее через «Почту России» не будет приходить за ней в течение шести месяцев. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«В случае, если пенсионер получает выплаты через “Почту России”, основание применяется, если получатель в течение полугода не обращался за деньгами в отделение или не получал их через почтальона», — сказала Голубева.

Она уточнила: если пенсия перечисляется на банковский счет (карту), то это основание не действует. С момента зачисления деньги считаются полученными, даже если их долго не снимали, пояснила эксперт.