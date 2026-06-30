Эксперт Голубева рассказала, из-за чего могут приостановить выплату пенсии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Выплату пенсии могут приостановить, если получающий ее через «Почту России» не будет приходить за ней в течение шести месяцев. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.