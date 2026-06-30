Эксперт Голубева рассказала, из-за чего могут приостановить выплату пенсии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Выплату пенсии могут приостановить, если получающий ее через «Почту России» не будет приходить за ней в течение шести месяцев. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«В случае, если пенсионер получает выплаты через “Почту России”, основание применяется, если получатель в течение полугода не обращался за деньгами в отделение или не получал их через почтальона», — сказала Голубева.
Она уточнила: если пенсия перечисляется на банковский счет (карту), то это основание не действует. С момента зачисления деньги считаются полученными, даже если их долго не снимали, пояснила эксперт.