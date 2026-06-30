«Известия»: регионы могут снабдить объекты связи автономными источниками энергии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Регионы могут обеспечивать объекты связи возобновляемыми и другими автономными источниками энергии в местах, где отсутствует возможность подключения телекоммуникационного оборудования к линиям электропередачи. Это позволит расширить покрытие сетями мобильной связи, сообщили «Известия» со ссылкой на материалы Минцифры.
«Одним из направлений является решение вопроса с обеспечением бесперебойного электроснабжения объектов связи. В частности, обсуждается, что на территориях, где нет возможности подключения телеком-оборудования к линиям электропередачи, регионы могут обеспечивать его как за счет возобновляемых, так и за счет невозобновляемых источников энергии. Это будет способствовать расширению покрытия сетями мобильной связи», — пояснили изданию в министерстве.
В материалах ведомства уточняется, что соответствующие положения планируется внести в Стратегию развития отрасли связи РФ до 2035 года. Проект доклада с ключевыми направлениями обновления стратегии уже направлен на согласование заинтересованным ведомствам, однако работа над документом продолжается, а его финальная редакция пока не утверждена, сообщили в министерстве.
В тексте проекта отмечается, что в мировой практике для электроснабжения базовых станций связи используются гибридные комплексы, включающие солнечные панели, ветроэнергетические установки, дизель-генераторы и аккумуляторы. Такой подход рассматривается в том числе для обеспечения связью автомобильных и железнодорожных магистралей, где отсутствует электросетевая инфраструктура.