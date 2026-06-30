«Известия»: регионы могут снабдить объекты связи автономными источниками энергии

«Одним из направлений является решение вопроса с обеспечением бесперебойного электроснабжения объектов связи. В частности, обсуждается, что на территориях, где нет возможности подключения телеком-оборудования к линиям электропередачи, регионы могут обеспечивать его как за счет возобновляемых, так и за счет невозобновляемых источников энергии. Это будет способствовать расширению покрытия сетями мобильной связи», — пояснили изданию в министерстве.