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Трампу к 250-летию США подарили перстень с 321 бриллиантом

Алмазный центр Антверпена передал Дональду Трампу в качестве подарка к 250-летию независимости США перстень с 321 бриллиантом.

Источник: Аргументы и факты

Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) направил американскому лидеру Дональду Трампу золотой перстень с 321 бриллиантом в качестве подарка к 250-летию независимости США, сообщили в этой государственно-частной корпорации.

При изготовлении ювелирного изделия использовалось ещё 75 других драгоценных камней. В алмазном центре подчеркнули, что долгие годы США являются ключевым торговым партнёром организации.

«Большая часть природных алмазов, проданных в Антверпене, в конечном счете попадают к американским покупателям. Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений», — отмечается в заявлении AWDC на странице в социальной сети Facebook*.

В корпорации обратили внимание, что для изготовления перстня использовались только природные алмазы. Подарок передали послу США в Бельгии Биллу Уайту.

Напомним, в ноябре сообщалось, что швейцарские предприниматели подарили Дональду Трампу часы Rolex и персональный золотой слиток, рассчитывая добиться снижения 39-процентных американских пошлин на импорт из их страны. Делегация из Швейцарии также предложила укрепить двусторонние экономические связи и выдвинула ряд идей, касающихся фармацевтики, инфраструктуры, авиационной промышленности и золотоплавильных производств.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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