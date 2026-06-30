В Омской области владельцам ОКН предложили налоговую льготу с 2026 года

Ожидается, что новая мера поддержки заработает после того, как депутаты утвердят окончательные механизмы контроля и оценки качества реставрации. Власти надеются, что налоговая поблажка спровоцирует бум частных инвестиций в исторический центр Омска. Если закон сработает так, как задумано, заброшенные дома с вековой историей наконец-то обретут вторую жизнь и станут новыми точками притяжения для горожан и туристов.