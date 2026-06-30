В Омской области владельцам ОКН предложили налоговую льготу с 2026 года

В Омской области планируют ввести новую налоговую преференцию. На этот раз послабления коснутся владельцев объектов культурного наследия — ОКН. Соответствующий законопроект уже активно обсуждается в региональном правительстве и вскоре будет вынесен на рассмотрение Заксобрания.
Суть инициативы проста: если бизнесмен или частное лицо берёт на себя бремя восстановления и содержания исторического особняка, государство готово снять с него часть налоговой нагрузки.
Просто владеть старинным зданием для освобождения от уплаты налогов, однако, будет недостаточно. Собственникам придётся выполнить ряд строгих требований:
Полноценная реставрация. Владелец обязан провести ремонтно-реставрационные работы за свой счёт, пройти все необходимые экспертизы и сдать объект комиссии. Охранное обязательство. Необходимо неукоснительно соблюдать требования по сохранению исторического облика здания. Никакого дешёвого сайдинга, кричащих вывесок и пластиковых окон, нарушающих архитектуру фасада. Интеграция в городскую среду. Отреставрированный объект не должен стоять пустым. В нём могут размещаться кафе, креативные пространства, офисы или бутик-отели — главное, чтобы использование не наносило вреда старинным конструкциям.
Инвесторы же зачастую обходят такие объекты стороной: затраты на историко-культурные экспертизы и саму реставрацию колоссальны, а окупаемость проекта растягивается на десятилетия.
Ожидается, что новая мера поддержки заработает после того, как депутаты утвердят окончательные механизмы контроля и оценки качества реставрации. Власти надеются, что налоговая поблажка спровоцирует бум частных инвестиций в исторический центр Омска. Если закон сработает так, как задумано, заброшенные дома с вековой историей наконец-то обретут вторую жизнь и станут новыми точками притяжения для горожан и туристов.
Анастасия Юровская.