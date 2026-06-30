Прокуратура отсудила у компании гидротехническое сооружение в бухте Анна во Владивостоке

Первомайский районный суд Владивостока рассмотрел гражданский иск прокурора Приморья к ООО «Акваиндустрия», сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Истец просил суд признать отсутствующим право собственности ООО “Акваиндустрия” на гидротехническое сооружение, расположенное в бухте Анна г. Владивостока на мысе Анна. Также прокурор просил суд о регистрации права собственности РФ на указанный объект», — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил иск в части признания права собственности компании отсутствующим. Однако ходатайство о признании объекта собственностью РФ было оставлено без удовлетворения.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.