Депутат Демин: с 1 июля в анкетах на кредит не получится завысить уровень дохода

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Заемщики с 1 июля больше не смогут преувеличивать свой доход при обращении за получением кредита. Об этом рассказал ТАСС замруководителя фракции «Новые люди», председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
«Банк России меняет логику расчета дохода заемщика при упрощенном подходе, — сказал он. — Теперь завысить доход перед банком, просто написав большую цифру в заявлении, больше не получится, расчет станет привязан к объективной статистике».
Как пояснил Демин, заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону (по данным Росстата). «Итоговая величина не превысит заявленную цифру, а к ней дополнительно применят дисконт 10%. Складывать такой доход с доходом, подтвержденным другими документами, тоже будет нельзя», — сказал депутат.
По его словам, «это разумная мера против закредитованности по “серым” доходам».
«Добропорядочным заемщикам с подтверждаемым доходом стоит заранее подумать о том, чтобы оформлять подтверждающие документы официально — иначе с 1 июля 2027 года, когда упрощенный подход уберут полностью, получить кредит без официального подтверждения дохода будет практически невозможно», — заключил Демин.