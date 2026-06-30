Депутат Демин: с 1 июля в анкетах на кредит не получится завысить уровень дохода

Как пояснил Демин, заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону (по данным Росстата). «Итоговая величина не превысит заявленную цифру, а к ней дополнительно применят дисконт 10%. Складывать такой доход с доходом, подтвержденным другими документами, тоже будет нельзя», — сказал депутат.