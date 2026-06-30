В Омске мэрия выставила на аукцион землю у логопарка «Солнечный»

Мэрия выставила на аукцион земельный участок, расположенный на Левом берегу. Как стало известно порталу Om1.ru, речь идёт о территории площадью в 22 тысячи квадратных метров на 2-й Солнечной, по соседству с логопарком «Солнечный».
В распоряжении, которое уже подписал Сергей Шелест, указано, что разрешённый вид деятельности на участке — «строительная промышленность» (код 6.6). Это означает, что здесь можно будет построить, например, кирпичный или асфальтобетонный завод, склад, административные здания
Стоит отметить, что, судя по онлайн-картам, указанный участок находится на огороженной территории, которую сейчас занимает деревообрабатывающее предприятие «АВА Компани». Поэтому, возможно, речь идёт о расширении уже существующего производства.