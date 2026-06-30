Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске мэрия выставила на аукцион землю у логопарка «Солнечный»

Мэрия выставила на торги право арендовать участок земли на 2-й Солнечной.

Источник: Om1 Омск

Мэрия выставила на аукцион земельный участок, расположенный на Левом берегу. Как стало известно порталу Om1.ru, речь идёт о территории площадью в 22 тысячи квадратных метров на 2-й Солнечной, по соседству с логопарком «Солнечный».

В распоряжении, которое уже подписал Сергей Шелест, указано, что разрешённый вид деятельности на участке — «строительная промышленность» (код 6.6). Это означает, что здесь можно будет построить, например, кирпичный или асфальтобетонный завод, склад, административные здания и т. д.

Стоит отметить, что, судя по онлайн-картам, указанный участок находится на огороженной территории, которую сейчас занимает деревообрабатывающее предприятие «АВА Компани». Поэтому, возможно, речь идёт о расширении уже существующего производства.