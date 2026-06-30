В Омске мэрия выставила на аукцион землю у логопарка «Солнечный»

В распоряжении, которое уже подписал Сергей Шелест, указано, что разрешённый вид деятельности на участке — «строительная промышленность» (код 6.6). Это означает, что здесь можно будет построить, например, кирпичный или асфальтобетонный завод, склад, административные здания и т. д.