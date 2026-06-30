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В Красноярском крае по субсидируемым маршрутам перевезут около 360 тысяч пассажиров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил министру транспорта РФ Андрею Никитину планы по развитию авиаперевозок и аэропорта Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил министру транспорта РФ Андрею Никитину планы по развитию авиаперевозок и аэропорта Красноярска.

В числе ключевых проектов — реконструкция взлётно-посадочной полосы главной воздушной гавани края. Модернизация аэродромной инфраструктуры позволит улучшить обслуживание пассажиров, увеличить пропускную способность и способствовать развитию экономики региона.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Красноярский край — один из ключевых транспортных узлов Сибири. За последние два года пассажиропоток красноярского аэропорта превысил 4 млн человек.

Развитию авиаперевозок способствует участие региона в трёх программах субсидирования. Благодаря субсидиям билеты на эти рейсы остаются доступными для жителей отдалённых территорий. В 2026 году по программам планируется перевезти около 360 тысяч пассажиров.

По региональной программе 3 авиакомпании обеспечивают 22 маршрута. В этом году они выполнят 3 278 рейсов для 212 тысяч пассажиров.

Программа доступности воздушных перевозок для населения включает 13 маршрутов — ее участниками станут более 17 тысяч человек.

По программе доступности перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного округа работают два авиаперевозчика. Они выполняют рейсы по 4 маршрутам с потенциальной перевозкой около 130 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

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