В Красноярском крае по субсидируемым маршрутам перевезут около 360 тысяч пассажиров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил министру транспорта РФ Андрею Никитину планы по развитию авиаперевозок и аэропорта Красноярска.
В числе ключевых проектов — реконструкция взлётно-посадочной полосы главной воздушной гавани края. Модернизация аэродромной инфраструктуры позволит улучшить обслуживание пассажиров, увеличить пропускную способность и способствовать развитию экономики региона.
Работы проводят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Красноярский край — один из ключевых транспортных узлов Сибири. За последние два года пассажиропоток красноярского аэропорта превысил 4 млн человек.
Развитию авиаперевозок способствует участие региона в трёх программах субсидирования. Благодаря субсидиям билеты на эти рейсы остаются доступными для жителей отдалённых территорий. В 2026 году по программам планируется перевезти около 360 тысяч пассажиров.
По региональной программе 3 авиакомпании обеспечивают 22 маршрута. В этом году они выполнят 3 278 рейсов для 212 тысяч пассажиров.
Программа доступности воздушных перевозок для населения включает 13 маршрутов — ее участниками станут более 17 тысяч человек.
По программе доступности перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного округа работают два авиаперевозчика. Они выполняют рейсы по 4 маршрутам с потенциальной перевозкой около 130 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба регионального Правительства.