Комбинат «Волна» плавно входит в строительный сезон-2026

«Подготовка к строительному сезону — важнейшая задача, от грамотного решения которой зависит качество изделий и стабильность их поставок. Мы своевременно провели все запланированные работы, что поможет удержать позиции в традиционных для нас регионах присутствия и освоить новые рынки, — говорит управляющий директор ООО “Комбинат “Волна” Владимир Геберлейн. — Комбинат сможет в полном объеме обеспечить партнеров фасадными плитами, плоскими листами, кровельной черепицей и другой продукцией, востребованной в жилищном, социальном и промышленном строительстве”.