Комбинат «Волна» плавно входит в строительный сезон-2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ООО «Комбинат “Волна” (дочернее общество АО “ХК “Сибцем”) завершило комплекс мероприятий по подготовке к периоду повышенных нагрузок.
В рамках ремонтной программы 2026 года на технологической линии по выпуску плоских хризотилцементных листов проведен ремонт металлоконструкций рекуператорной группы, а также основного агрегата линии — бегуна, отвечающего за качественную разработку хризотила и дальнейшую передачу его для приготовления сырья. Кроме того, ведется модернизация программного обеспечения новой покрасочной линии, что позволит расширить функционал оборудования при изготовлении фасадных материалов.
Комбинат продолжает формирование складских запасов различных изделий для партнеров из разных регионов Российской Федерации, а также из-за рубежа. В частности, строительным компаниям Казахстана направляют фасадную продукцию. По итогам текущего года ожидаемый объем поставок в соседнее государство составит 700 тыс. квадратных метров.
Особое внимание специалисты комбината уделяют применению фасадных материалов при возведении жилья и социальных объектов. В настоящее время «Волна» отгружает крупные партии продукции в Московскую область для реализации программы по реновации жилого фонда и строительства новых многоквартирных домов. Активная работа ведется и в Санкт-Петербурге: в мае комбинат выступил партнером «Дня проектировщика — 2026».
В преддверии 400-летия Красноярска комбинат направляет продукцию для обновления жилых зданий города, продолжает сотрудничество с Фондом капитального ремонта Красноярского края. Кровельная черепица «Волны» востребована в Иркутской области — ее закупают для капитального ремонта домов в городах Байкальск и Зима.
В Кемеровской области изделия предприятия применяют при ремонте кровли сооружений Кемеровского АО «АЗОТ», строительстве Кузбасского реабилитационного центра.
Для комплекса по переработке сои в Амурской области, строящегося международным агропромышленным холдингом «Содружество» («Дальневосточный Агротерминал»), комбинат производит плоские листы. Поставки будут продолжаться в течение всего 2026 года.
«Подготовка к строительному сезону — важнейшая задача, от грамотного решения которой зависит качество изделий и стабильность их поставок. Мы своевременно провели все запланированные работы, что поможет удержать позиции в традиционных для нас регионах присутствия и освоить новые рынки, — говорит управляющий директор ООО “Комбинат “Волна” Владимир Геберлейн. — Комбинат сможет в полном объеме обеспечить партнеров фасадными плитами, плоскими листами, кровельной черепицей и другой продукцией, востребованной в жилищном, социальном и промышленном строительстве”.