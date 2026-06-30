В России обновится система подсчётов неподтверждённых доходов заёмщиков: чего ждать с 1 июля

Поправки с 1 июля направлены на заемщиков, чьи доходы не имеют документального подтверждения или подтверждаются с трудом — среди них часть самозанятых, ИП и сотрудников без официальной зарплаты. В их случае расчетный доход может уменьшиться, добавила эксперт.