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В России обновится система подсчётов неподтверждённых доходов заёмщиков: чего ждать с 1 июля

Фрумина: Банки с июля начнут по-новому считать неподтверждённые доходы заёмщиков.

Источник: Комсомольская правда

В России с июля банки будут оценивать неподтвержденные доходы заемщиков по единой формуле вместо произвольного расчета. Об этом напомнила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

«С 1 июля 2026 года при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода (с ограничением по региональному уровню Росстата)», — сказала она для РИА Новости.

Как отметила Фрумина, главная цель нововведений — повысить точность оценки долговой нагрузки заемщиков.

Поправки с 1 июля направлены на заемщиков, чьи доходы не имеют документального подтверждения или подтверждаются с трудом — среди них часть самозанятых, ИП и сотрудников без официальной зарплаты. В их случае расчетный доход может уменьшиться, добавила эксперт.

Кроме этого, с 1 июля также начнет работу система электронных сделок по биометрии с недвижимостью.