В Госдуме объяснили, кого коснутся новые требования о переводах через СБП с 1 июля

Напомним, весной этого года в Центробанке прокомментировали слухи о введении новых тарифов за переводы по СБП. В ЦБ пояснили, что комиссии за переводы касаются только клиентов банка России. А этими клиентами являются банки, расчетные центры и т. п. Физические лица не могут стать клиентами ЦБ. Поэтому обычные граждане как не платили комиссию за перевод самозанятым по СБП, так и не будут.