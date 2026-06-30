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В Госдуме объяснили, кого коснутся новые требования о переводах через СБП с 1 июля

Депутат Демин: с 1 июля для граждан перевод денег через СБП останется прежним.

Источник: Комсомольская правда

Для россиян процедура перевода денег через систему СБП с 1 июля останется прежней. Выполнять требование с указанием ИНН будут непосредственно банки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил депутат Госдумы Александр Демин.

«С начала июля для обычных граждан ничего не изменится. Переводы по номеру телефона будут работать так же, как и раньше. Передача ИНН — это обязанность банков, которые обмениваются данной информацией в рамках общей инфраструктуры СБП», — пояснил Демин.

Как отметил парламентарий, новое требование появилось как очередной шаг на пути легализации экономики. И его цель — более прозрачно идентифицировать участников операции и пресекать незаконные схемы, в которых используются подставные лица.

Напомним, весной этого года в Центробанке прокомментировали слухи о введении новых тарифов за переводы по СБП. В ЦБ пояснили, что комиссии за переводы касаются только клиентов банка России. А этими клиентами являются банки, расчетные центры и т. п. Физические лица не могут стать клиентами ЦБ. Поэтому обычные граждане как не платили комиссию за перевод самозанятым по СБП, так и не будут.

До этого в России запустили переводы СБП в пять стран, среди которых Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия.

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