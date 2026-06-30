Российских льготников освободят от комиссии при оплате ЖКХ

С 1 июля для части россиян начнет действовать запрет на банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Норма затронет пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий и другие льготные категории. Для них платеж за квартиру, свет, воду, отопление и другие коммунальные услуги не должен увеличиваться за счет комиссии банка или платежного агента.
Изменение входит в пакет июльских норм, о которых напомнили в Государственной думе. Правило касается оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, а также пеней за несвоевременное или неполное внесение платы. Речь идет не о скидке на сами коммунальные услуги, а об отмене дополнительного платежа, который раньше мог взиматься при проведении операции.
Практическое значение нормы зависит от суммы платежа и способа оплаты. Для семей с высокой коммунальной нагрузкой даже небольшая комиссия превращалась в регулярный расход. Теперь льготные категории смогут оплачивать ЖКУ без этой надбавки, если платеж относится к установленному перечню. Мера особенно заметна для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и участников боевых действий, которые оплачивают услуги ежемесячно.
Следующий шаг — фактическое применение нормы банками, платежными сервисами и организациями, принимающими оплату. Гражданам важно проверять итоговую сумму платежа и сохранять подтверждения операций. Если комиссия продолжит списываться с лица, относящегося к льготной категории, это может стать основанием для обращения в банк, управляющую организацию или контролирующие органы.
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