Российских льготников освободят от комиссии при оплате ЖКХ

Изменение входит в пакет июльских норм, о которых напомнили в Государственной думе. Правило касается оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, а также пеней за несвоевременное или неполное внесение платы. Речь идет не о скидке на сами коммунальные услуги, а об отмене дополнительного платежа, который раньше мог взиматься при проведении операции.