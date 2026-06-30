OneTwoTrip: спрос россиян на летние поездки в Италию и Францию снизился на 40%

«Топ-5 зарубежных стран в 2026 году: Турция — доля 18,1% (рост популярности на 25,7% относительно 2025 года), Италия — 6% (падение интереса на 41,2%), Китай — 6% (новый игрок в топ-5, ворвавшийся сразу на третье место), Белоруссия −5,7% (без изменений), Франция — 5,1% (снижение доли на 39,3%). Главным аутсайдером рейтинга стала Испания. Летом 2025 года она уверенно занимала четвертое место с долей 7,6%, однако в 2026 году ее популярность рухнула на 57,9%, из-за чего страна покинула топ-5 и опустилась на 10 строчку», — рассказали в компании.