OneTwoTrip: спрос россиян на летние поездки в Италию и Францию снизился на 40%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Спрос россиян на летние путешествия в Италию и Францию сократился за год на 41% и 39% соответственно, популярность Испании снизилась наиболее значительно — почти на 60%. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).
«Топ-5 зарубежных стран в 2026 году: Турция — доля 18,1% (рост популярности на 25,7% относительно 2025 года), Италия — 6% (падение интереса на 41,2%), Китай — 6% (новый игрок в топ-5, ворвавшийся сразу на третье место), Белоруссия −5,7% (без изменений), Франция — 5,1% (снижение доли на 39,3%). Главным аутсайдером рейтинга стала Испания. Летом 2025 года она уверенно занимала четвертое место с долей 7,6%, однако в 2026 году ее популярность рухнула на 57,9%, из-за чего страна покинула топ-5 и опустилась на 10 строчку», — рассказали в компании.
Согласно исследованию, летом 2026 года средняя продолжительность зарубежного отдыха россиян сократилась до 4,2 дня (против 4,5 летом 2025 года). При этом средняя стоимость ночи в отеле снизилась на 6,8% и составила 15,7 тыс. рублей. Изменился и состав путешественников. Например, спрос на поездки за рубеж большими компаниями (пять и более человек) вырос в два раза, компаниями из трех человек — на 20%.
Внутри России средняя продолжительность отдыха увеличилась до 2,9 дня (годом ранее — 2,8 дня). Тратить на проживание в российских отелях туристы стали больше — средний чек вырос на 2,1%, составив 9,6 тыс. рублей за ночь. Состав путешественников практически не изменился. Самыми популярными городами этим летом стали: Москва (доля 18,1%), Санкт-Петербург (15,9%), Адлер (4,1%), Казань (2,8%) и Калининград (2,4%). При этом спрос на поездки в Москву за год вырос на 12,4%, а в Санкт-Петербург, Казань и Адлер снизился на 11−16%.
По данным компании, летом этого года из топ-5 выбыл Нижний Новгород. Летом 2025 года город замыкал рейтинг с долей 2,6%, но в 2026 году спрос на поездки туда снизился на 15,4%, в результате направление заняло седьмое место.