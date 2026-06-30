Строительство отеля и ЖК в районе СК «Олимпиец» обсудят жители Владивостока

Общая площадь застройки может превысить 71 тыс. кв. м. Из них более 40 тыс. кв. м отведут под жилье, около 31 тыс. кв. м — под гостиничные и административные помещения. В проект также включили 614 машино-мест, благоустройство общественных пространств, реконструкцию улицы Батарейной и переулка Шевченко. Первую очередь работ запланированно завершить до 2030 года.