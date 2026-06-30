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Строительство отеля и ЖК в районе СК «Олимпиец» обсудят жители Владивостока

Реализация первой очереди проекта намечена до 2030 года.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке на общественные обсуждения вынесли проект застройки участка рядом со спорткомплексом «Олимпиец» и Спортивной набережной. На территории площадью 1,75 га планируют разместить жилой комплекс, гостиницу и деловой центр.

Проект касается участка, обозначенного адресом Западная, 27. Как следует из документации по общественному обсуждению, там хотят возвести жилой дом и гостинично-деловой центр высотой от 9 до 30 этажей, а также встроить в комплекс коммерческие помещения и детский сад на 25 мест.

Общая площадь застройки может превысить 71 тыс. кв. м. Из них более 40 тыс. кв. м отведут под жилье, около 31 тыс. кв. м — под гостиничные и административные помещения. В проект также включили 614 машино-мест, благоустройство общественных пространств, реконструкцию улицы Батарейной и переулка Шевченко. Первую очередь работ запланированно завершить до 2030 года.

Нужно отметить, что ранее уже была попытка согласовать концепцию освоения этой территории: осенью 2025 года проект тоже выносили на обсуждение, но затем администрация Владивостока отменила результаты процедуры после протеста прокуратуры Приморского края.